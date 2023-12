Simone Mendes revela que teve medo de seguir carreira sem a irmã

Quase um ano depois de investir na carreira solo, Simone Mendes de 39 anos, revela que tinha medo de seguir sem a irmã, Simaria. Mas a artista do feminejo viu os números astronômicos aparecerem no streaming, nas rádios e hoje se sente confiante.

“A gente não leva nada dessa vida. Se você não puder dar para o outro o carinho e o amor que você recebe, do que adianta?”, reflete a artista, que ainda chora no palco, quando os fãs gritam seu nome.

“Não me sentia capaz de chegar tão longe e, na minha carreira solo, descobri que era capaz. Eu me surpreendi, e que coisa boa quando você descobre que você tem talento e consegue fazer um trabalho”, afirma Simone.

Atualmente, a cantora acumula 12 milhões de ouvintes mensais somente no Spotify. Enquanto, a extinta dupla Simone & Simaria, que lançou seu último trabalho em 2022, tem 3 milhões.

Aproveitando o momento em alta Simone gravou no último sábado (16), em Fortaleza, "Cantando Sua História", seu segundo projeto audiovisual da carreira solo. O projeto conta com 14 faixas inéditas.