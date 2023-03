Sobrinha de Grazi inicia carreira de modelo e influenciadora

Aos 24 anos, Gleicy Massafera resolveu trocar os fios loiros, uma marca registrada da família, por um novo visual. A sobrinha da atriz e ex-BBB Grazi Massafera passou por uma transformação e ficou ruiva, marcando um novo momento em sua carreira como modelo e influenciadora digital.

“Amo mudanças e renovação, e desta vez foi radical! Eu não fazia ideia de como iria ficar, simplesmente me joguei e me arrisquei e o resultado foi chocante de tão lindo. Eu amei demais e irei aproveitar cada momento com meu novo eu!”, diz a jovem.

Gleicy tem o total apoio da tia famosa, que faz questão de deixar comentários nas postagens da modelo no Instagram, onde a jovem tem mais de 40 mil seguidores. A jovem já faz publicidade com o novo visual. Gleicy, que também estuda Direito, se divide entre Santa Catarina e Paraná, onde vive sua família. Além de, esporadicamente viajar para Rio de Janeiro e São Paulo.

Ela é filha de Alecsandro, irmão mais velho de Grazi. A gata também não descarta seguiu os passos de Grazi também na arte de atuar. Ela já fez alguns cursos e trabalhos como atriz no sul do país.