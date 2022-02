Sofía Jirau, se torna 1ª modelo da Victoria’s Secret com Síndrome de Down

Sofia Jirau, porto-riquenha de 24 anos, é a mais nova modelo da Victoria’s Secret. Ela e portadora de Síndrome de Down e esta é a primeira vez que uma modelo com a condição faz parte da equipe da marca, que tem investido em diversidade.

“Um dia sonhei com isso, trabalhei por isso e hoje é um sonho realizado. Finalmente posso contar meu grande segredo… sou a primeira modelo da Victoria’s Secret com Síndrome de Down”, comemorou ela nas redes sociais.

“Obrigada a todos vocês que sempre apoiaram os meus projetos. Obrigada a Victoria’s Secrets por me ver como uma modelo sem limites e me fazer parte da campanha de inclusão Love Cloud Collection. Esse é só começo. Por dentro e por fora, não há limites”, escreveu.

A jovem Jirau começou sua carreira como modelo em 2019 e, no ano seguinte, estreou já nas passarelas da New York Fashion Week, mesmo no contexto de pandemia. “Quando eu era criança, eu me olhava no espelho e dizia: vou ser uma modelo ou uma mulher de negócios”, revelou.