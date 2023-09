Solteira, Mel Maia anuncia que está à procura de ‘um gatinho’

A atriz Mel Maia, de 19 anos, ‘invadiu’ a conta privada de seu primo, Yuri Maia, e contou nos stories que está à procura de ‘um gatinho’. A artista carioca está solteira desde agosto, após anunciar o fim de seu relacionamento com MC Daniel. Desde então, a jovem estava evitando falar sobre seu futuro amoroso.

“Oi, gente, eu sou a Mel, prima do Yuri Maia e eu estou solteira, sabe? E eu estou em busca de um bofinho. Meu primo disse que tem vários amigos gatinhos, então eu estou fazendo esse anúncio aqui para vocês responderem esse story e eu dar uma olhadinha”, disse ela no Instagram, nesta semana, legendando com a frase: “Quero um gatinho”.

Mel Maia e MC Daniel começaram a namorar no fim do ano passado. O casal costuma fazer posts juntos no Instagram e a atriz acompanhou vários shows do amado. Eles terminaram pela primeira vez em junho e reataram em julho. Em agosto, Mel anunciou o fim do relacionamento.

“Decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos”, disse ela na ocasião, acrescentando a importância da terapia para o seu bem-estar.