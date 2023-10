Sophie Charlotte vive Gal Costa em filme, que estreia hoje nos cinemas

Cerca de cinco anos atrás, Sophie Charlotte, de 34 anos, recebeu o convite para interpretar Gal Costa nos cinemas. O ‘sim’ foi imediato. Desde então, ela começou a se preparar. Cantorias no chuveiro e no ouvido do marido, o ator Daniel de Oliveira.

O resultado poderá ser visto nos cinemas, a partir desta quinta-feira (12), no filme "Meu nome é Gal", que narra um recorte da trajetória de uma das maiores cantoras do Brasil e tem direção de Dandara Ferreira e Lô Politi.

“Uma das primeiras canções que Otto (filho da atriz, de 7 anos) aprendeu a cantar foi “Barato total”. Ele foi meu primeiro crítico!”, recorda Sophie.

A artista que também pode ser vista no ar em "Todas as Flores" (Globo/Globoplay), conta que é fã da cantora desde a infância, quando ainda morava na Alemanha, seu país natal.

“Quando eu botava os discos para tocar lá na Europa, vinha a memória do calor, do cheiro, das flores, de tudo do Brasil. A voz da Gal é um estandarte da nossa expressão”, acrescenta.

No longa, há tanto o canto de Sophie quanto o da própria estrela da MPB em alguns momentos. Infelizmente, Gal não pode ver o filme, pois faleceu em novembro de 2022. A homenageada assistiu apenas uma apresentação feita pela equipe com conceitos estéticos da obra e aprovou.

“Foi muito forte e importante para mim. Gal ouviu uns trechos e foi emocionante, lindo.”