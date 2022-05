Sophie Turner teve distúrbio devido à fama

A britânica Sophie Turner, de 26 anos, que ganhou o mundo após sua atuação como Sansa Stark, em Game of Thrones, falou sobre as dificuldades em lidar com o estrelato. A atriz, que é casada com o ator Joe Jonas desde 2019 e está grávida do seu segundo filho, desenvolveu distúrbios de imagem.

Sophie conta que em muitos momentos sua saúde mental e física foi afetada por comentários de outras pessoas sobre o seu corpo e precisou ser acompanhada por terapeuta em casa para tratar distúrbios alimentares. “Tenho relação de amor e ódio com as redes sociais”, conta.

"Por muito tempo, eu estava bastante doente com um distúrbio alimentar e tinha terapeuta residente, que garantiria que eu não estivesse fazendo nada insalubre com meus hábitos alimentares”, revela.

“Percebi que a mídia social me deixa incrivelmente ansiosa e é algo que tento me distanciar. Parar de usar o telefone celular tem sido muito útil. Agora, se eu tiver que continuar, é por alguns minutos uma ou duas vezes por semana, em vez de horas todos os dias. Tem feito tanta diferença. Viva a vida real — é muito mais divertido”, acrescenta Turner.