Stephanie Lourenço sofreu homofobia quando era paquita

Stephanie Lourenço, de 36 anos, ex-paquita, contou, em um episódio do "Para sempre Paquitas" (Globoplay), que sofreu homofobia nos bastidores do programa quando era adolescente.

A atriz trabalhou dos 11 aos 14 anos como assistente de palco de Xuxa, de 1999 a 2002. Stephanie assumiu publicamente ser bissexual somente 20 anos após a atração. Ela ainda disse que na época já não se identificava com as exigências de Marlene Mattos.

“Chegou uma fase da minha vida ali que eu já não me identificava com aquela feminilidade, com aquelas danças. Eu comecei a perceber que eu gostava de meninas e também comecei a perceber que eu não me sentia tão à vontade naquele lugar, apesar de eu amar. E eu, já me descobrindo como parte da comunidade LGBT, não era o que se esperava de uma Paquita. Eu sofri um tanto de homofobia ali naquela fase que foi difícil”, disse.

Sem citar nomes, Stephanie contou que foi chamada de “sapatão” por uma “pessoa que foi abusiva moralmente com ela durante todo o seu percurso” como paquita. A curitibana lamentou por ter se reprimido: “Eu estava pronta para falar que eu não era, ali naquele momento, mas, por algum motivo, eu não falei, e acabei ficando 20 anos dentro do armário... E eu vi que eu me reprimi de uma forma muito violenta por muitos anos”, acrescentou.