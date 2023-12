Susana Werner desabafa sobre renúncias que fez por casamento

Susana Werner, de 46 anos, já falava sobre as renúncias que fez pelo casamento com Julio Cesar há um bom tempo. Em meados de 2021, a ex-atriz disse no podcast "Canal da Palafita", que ela “bancava” o casamento. As declarações foram resgatadas nas redes sociais recentemente.

“Eu larguei dois contratos na Globo. Eu ganhava mais do que ele. Eu paguei meu casamento, o Julio morou no meu apartamento. Eu vi ali o sonho dele e a oportunidade que ele tinha. Eu não podia dizer que ia continuar fazendo novela e ele ia ser jogador de futebol. Eu falei: ‘Vamos embora nesse sonho aí’”, disse.

No domingo (10), a loira foi as redes sociais desabafar sobre sua separação com ex-goleiro Julio Cesar, de 44 anos, com quem foi casada por 21 anos. Ela afirma que foi vítima de ‘abuso patrimonial’ e resumiu como conseguiu investir na carreira de empresária com seus salões de beleza.

“Estava bem difícil já há muitos anos... O cara te enganou, te traiu, traiu a família, traiu os filhos, deu mau exemplo à filha. Quem foi traído? Não foi você, foi ele mesmo... É ele quem perde tudo”.

Na sequência, em tom de conselho, ela orientou: “Vai doer, mas vai passar... Deus livra, e você segue”, disse Susana, que anunciou o fim da relação em maio. Juntos, eles tem dois filhos, Cauet, de 21 anos, e Giulia, de 18.