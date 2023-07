Suzana Alves, a ex-Tiazinha, admite que sentiu ciúmes de Feiticeira

Suzana Alves, de 44 anos, ficou famosa como Tiazinha, a mascarada sexy que fez sucesso no final dos anos 90. A atriz e evangélica, admitiu que se incomodou com a entrada de Feiticeira, personagem vivida por Joana Prado e que dividia o palco com ela no extinto programa “H”, apresentado por Luciano Huck.

“Eu não sabia da existência da Feiticeira. Fiquei sabendo na hora dela entrar, porque ninguém me contou”, revelou Suzana.

A artista deixou claro que nunca teve problema com Joana Prado e contou que chorou quando soube da entrada de Feiticeira.

“Eu nunca surtei, só chorei, eu era uma criança, o que uma criança faz? O problema não era a Joana, eu estava magoada porque todo mundo sabia menos eu”, declarou.

Suzana fez questão de frisar que as duas são amigas e conta que Joana Prado só soube que ela não tinha sido informada da entrada da Feiticeira recentemente.

“Eu estava falando com ela (Joana Prado) esses dias. Apesar de serem personagens parecidos, a contratação dela foi outra história, porque ela tinha o Luciano, o Luciano era empresário de tudo, todas as marcas dela, dos produtos. Ele não tinha nada a ver com a minha história, eu que tive que ir atrás de empresário e tudo”, explicou.