Suzana Pires diz que BBB masculino reflete mulher esquecida na sociedade

Seis homens e nenhuma mulher. Foi assim a reta final do Big Brother Brasil 22 (Rede Globo/TV Anhanguera). Uma formação inédita em mais de 20 anos de programa, mas que para a atriz, escritora e empreendedora Suzana Pires, de 45 anos, mostra muito mais do que uma dinâmica de jogo. Para ela, é um reflexo da sociedade. A final do programa será nesta terça-feira e terá três representantes masculinos na disputa pelo prêmio.

“Isso mostra o momento em que vivemos, principalmente, pós-pandemia, quando mulheres foram tiradas de seus lugares, demitidas por terem de cuidar de carreira e filhos e não contarem com a paciência de seus chefes, cujas esposas resolvem tudo. É muito sintomático, e o BBB tem refletido a sociedade”, diz a experiente atriz.

Masculinidade tóxica está entre os assuntos abordados no novo livro de Suzana, “Dona de Si”, lançado no último mês e que leva o nome de seu instituto voltado às mulheres. Além do machismo, aborda sobrecarga, opressão e dificuldades enfrentadas pelas mulheres no trabalho e na vida. O projeto começou em formato de coluna nas revistas Marie Claire, Vogue e Forbes, mas com o sucesso se tornou instituto e depois uma missão de vida para Suzana.

“Esses métodos do ‘Dona de Si’, eu desenvolvi com base em pesquisas. Hoje não estou sozinha”, afirma. Já o livro, que detalha o método de aceleração para o desenvolvimento pessoal e profissional feminino, é dividido em três partes.