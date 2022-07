Suzy Cortez revela que suas tatuagens assustam os homens

Suzy com a tatuagem de Messi próxima à virilha

A brasileira Suzy Cortez conseguiu um feito inusitado. A modelo e musa do OnlyFans, plataforma de entretenimento adulto, bateu um recorde após fazer sua sexta tatuagem em homenagem a Lionel Messi, craque argentino do Paris Saint-German. A nova arte foi feita em sua barriga, mas ela tem um desenho grande do jogador de futebol em suas costas.

Segundo ela, isso não a ajuda a conquistar pretendentes. “Incrivelmente, já passei por situações embaraçosas por causa da tatuagem. Olhar para o rosto de Messi no meu corpo faz os homens falharem na hora H”, disse a modelo anteriormente sobre o assunto em entrevista ao site Daily Mail.

Ela também prometeu não parar por aí. Caso a seleção argentina leve a taça da Copa do Mundo para casa, Suzy já disse que fará outras três tatuagens do craque argentino.

A brasileira já tem, além da grande tatuagem das costas, outros desenhos de Messi em seu abdome, na pélvis e na região do bumbum.