Sydney Sweeney é a nova namoradinha de Hollywood

Após se destacar na série "Euphoria" e faturar na comédia romântica "Todos Menos Você", Sydney Sweeney, de 26 anos, se tornou a mais nova namoradinha de Hollywood. Do drama ao terror, passando pelos gêneros comédia e suspense, ela vem se destacando.

Nascida em Spokane, no estado norte-americano de Washington, mas criada em Idaho, quando era ainda criança, Sydney deixou claro aos pais o interesse pela atuação e fez uma apresentação em slides com os motivos para eles a deixarem seguir a carreira artística.

Segundo disse à revista Variety, o primeiro teste que fez foi aos 12 anos. “Meus pais me apoiaram muito. Eu ia a 5, 10 audições por semana... Eu senti a responsabilidade de mostrar a eles que valeu a pena”, contou.

O primeiro papel de destaque de Sydney foi na série "Everything Sucks" (2018), da Netflix. Depois, ela atuou em "The Handmaid’s Tale", na série "Objetos Cortantes", e na 1ª temporada de "The White Lotus". Mas foi a partir de "Euphoria" que fez sua carreira mudar de patamar. Recentemente, Sydney fundou a própria produtora, a Fifty-Fifty Films. Depois, ela foi vista em "Madame Teia" e em "Imaculada".

Mesmo não aparentando destoar do padrão de beleza, a loira diz sofrer críticas pela aparência. A atriz já chegou a chorar em uma live ao falar sobre os comentários. “Acho muito importante que as pessoas vejam como as palavras afetam as pessoas. As pessoas precisam ser mais legais nas redes sociais, porque isso é realmente doentio”, disse na ocasião.