Taís Araújo assume desafio de dar vida a protagonista

Taís Araujo vai enfrentar um dos maiores desafios desde que foi contratada pela Globo em 1997. A atriz aceitou oficialmente o convite do diretor Paulo Silvestrini no início desta semana e será a protagonista do remake de Vale Tudo, que a emissora prepara como grande atração para comemorar seus 60 anos, em 2025.

A atriz interpretará Raquel, que na versão original foi vivida por Regina Duarte.

Autora da novela, Manuela Dias tem em Taís uma de suas atrizes de confiança e também aprovou seu nome para a releitura da produção de Gilberto Braga. Ambas vão repetir a parceria que já ocorreu em Amor de Mãe (2019-2021).

Ao dizer “sim” para o papel de Raquel, Taís pensou especialmente nas camadas da personagem. Pessoas próximas à atriz disseram que ela relutou em aceitar o convite por causa da família, que preferia que ela não fizesse a novela por considerar o papel arriscado.

Taís é o segundo nome confirmado no elenco de Vale Tudo. O primeiro, foi Cauã Reymond. Taís e Cauã têm em comum o fato de que ambos são dos poucos contratados fixos do banco de atores da Globo atualmente. Outros papéis devem ser definidos apenas a partir de agosto.