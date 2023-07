Taís Araújo vai interpretar Nossa Senhora em ‘O Auto da Compadecida 2’

A continuação de "O Auto da Compadecida" terá um novo rosto para Nossa Senhora. A atriz Taís Araújo, de 44 anos, vai interpretar a personagem na nova adaptação, papel que na primeira versão foi de Fernanda Montenegro. A produção é baseada no livro de mesmo nome do escritor Ariano Suassuna.

Selton Mello e Matheus Nachtergaele também estão confirmados no retorno, como os personagens Chicó e João Grilo. Fernanda não pôde retornar à obra por incompatibilidade de agenda, de acordo com comunicado da Conspiração, produtora do filme. A previsão de estreia é para o fim de 2024.

“Nós falamos tanto que ninguém é insubstituível, mas Fernanda Montenegro é. Graças a Deus temos muitas ‘Nossas Senhoras’, e interpretar essa nova versão da Compadecida será certamente uma celebração a elas”, afirma Taís.

A esposa de Lázaro Ramos, ainda disse que, apesar de não seguir nenhuma religião, se emociona por fazer a personagem pois segue Jesus Cristo, Nossa Senhora, bem como outros os santos. “É muito emocionante mergulhar nesse lugar da fé, da bondade, da caridade.”