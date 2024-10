Tais Araújo conversou com Fernanda Montenegro antes de aceitar viver Nossa Senhora

A atriz Tais Araújo, de 45 anos, apareceu nas redes sociais caracterizada como Nossa Senhora de Nazaré, personagem vivida por Fernanda Montenegro no primeiro filme de "O Auto da Compadecida" (2000). Em imagens divulgas no Instagram, é possível ver a mulher do ator Lázaro Ramos usando o manto azul e uma coroa de espetos dourados.

Feliz com o papel, Taís confessa que conversou com Montenegro antes de aceitar o cargo: “Eu conversei com a dona Fernanda. A gente conversou sobre a Nossa Senhora e sobre a importância dela ter muitas representações. Ela é a nossa grande dama do cinema brasileiro. Não daria para substituí-la. Então, estamos fazendo uma outra Nossa Senhora”, disse Taís.

Com estreia prevista para o dia 25 de dezembro, "O auto da compadecida 2", conta com Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Luiz Miranda, Humberto Martins, Eduardo Sterblitch e Fabiula Nascimento no elenco, entre outros artistas.

A produção é dirigida por Guel Arraes, também responsável pelo primeiro longa, e Flávia Lacerda.