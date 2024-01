TAMIRES PELOSO SE ARREPENDE DE TER SAÍDO DO 'BBB 15'

Na sexta-feira (19), Vanessa Lopes apertou o botão e desistiu de continuar no Big Brother Brasil. Em 24 temporadas do reality em solo brasileiro, apenas uma mulher havia escolhido sair do programa até então: Tamires Peloso do BBB 15.

“Eu levei um susto enorme quando vi a desistência dela, apesar de acompanhar e ver que ela não estava bem, é muito triste pensar que mais uma mulher abriu mão dessa experiência que é única, e que nunca mais vai voltar. Minha vontade era entrar lá e falar: pode dar meia volta, esquece esse botão, que daqui a uns anos você vai sentir falta”, disse Tamires, que atua como cirurgiã dentista.

“Ela teve muitas teorias, de coisas sobre ela, que não estavam acontecendo, e isso é o mais triste, pois muitas vezes não controlamos nossa mente, e deixamos sonhos e oportunidades”, acrescenta.

“Fui muito bem tratada pelo público, mesmo com a minha desistência, mas em grande parte de nós mulheres existe uma questão de se aceitar, livre de julgamentos, a cobrança por agradar. Buscamos por aprovação, pois todo tempo tempos que nos provar. E eu acho que isso em nós nos, influencia muito, ainda mais num lugar onde todo Brasil está assistindo”, reflete.