Tati Barbieri vai ser musa do Salgueiro no carnaval 2024

A influenciadora brasileira Tati Barbieri vai estrear na Marquês de Sapucaí em grande estilo. A catarinense foi anunciada como a nova musa e madrinha da comissão de frente do Salgueiro.

Tati e o marido, o empresário russo Roman Shakal, visitaram a quadra da escola no último sábado (2), no Rio de Janeiro. O casal foi recebido pela rainha de bateria Viviane Araujo. A coroação de Tati está marcada para o dia 23 de dezembro. Ela será um dos destaques da escola de samba carioca ao lado das musas Rafaella Santos, irmã de Neymar, e da funkeira Rebecca.

A loira bombou nas redes sociais em setembro deste ano quando reuniu famosas como Deborah Secco e Carolina Dieckmann em seu casamento luxuoso, que durou três dias, na Itália.

Entre os itens mais caros da celebração, estavam os vestidos usados pela noiva. Para o encerramento do evento, no Lago di Como, ela apostou em um exclusivo Dolce & Gabbana azul com detalhes rosas, avaliado em R$ 420 mil. Na cerimônia oficial, Tatiane também usou vestido e sandália da grife italiana - somadas, as peças estão avaliadas em R$ 1,7 milhão. Em outra ocasião, ela desfilou com um look da grife Givenchy, que custou R$ 900 mil. Já o noivo usou três ternos Dolce & Gabbana, no valor de R$ 900 mil.