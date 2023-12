Tati Zaqui tenta apagar conteúdo sensual das redes sociais

A cantora Tati Zaqui, de 29 anos, abandonou o funk e a plataforma de conteúdo adulto. Recentemente, ela migrou para o gospel e começou a frequentar a igreja evangélica. Ainda assim, seus conteúdos sensuais continuam circulando nas redes. Na segunda-feira (4), a artista comentou sobre o assunto após ser questionada por um fã: “Não te incomoda conteúdo do seu antigo trabalho circulando na internet até hoje?”, perguntou.

Tati explicou que estava apagando os conteúdos adultos, “como combinado desde o começo”, mas foi restringida por seus ex-empresários. “Quando eu comecei a apagar, eles tiraram o meu acesso de tudo. Eles vão responder por isso judicialmente. Eu também estou sem acesso ao YouTube, pois tudo que eles conseguiram tirar o acesso, tiraram. O Instagram foi a única coisa que consegui salvar”, acusou.

Ela afirmou ainda que os perfis bloqueados estão sendo atualizados sem sua autorização. “Tudo o que for postado é contra a minha vontade. Eles estão fazendo isso de má-fé, e vão responder por isso. Não só aqui na terra, mas vão ter que prestar as contas com Deus”, finalizou.

Natural de São Caetano do Sul, em São Paulo, a famosa começou a dar indícios de sua mudança em outubro deste ano, quando passou a fazer publicações em suas redes sociais falando sobre o assunto. Zaqui também chegou a lançar uma canção gospel no início de novembro.