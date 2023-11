‘Tenho um anjo na minha vida’, dispara Ana Hickmann sobre apoio do filho

A modelo, empresária e apresentadora Ana Hickmann, de 42 anos, revelou no seu perfil no Instagram, que tem recebido apoio do seu filho, de apenas nove anos, após ser vítima de violência doméstica por seu marido, o empresário Alexandre Correa, de 51 anos. O casal, que estava junto a 25 anos, segue separado após o caso.

“Oi, turma. Preciso dizer que hoje (domingo) foi um dia bom. Junto com meu filho pela primeira vez conseguimos sorrir um pouco. Os dias são muito difíceis, mas essa mãe aqui está lutando. Hoje na oração do meu filho, ele pediu para o Papai do Céu ajudar a mamãe a resolver todos os problemas. Tenho mais que um filho, tenho um anjo na minha vida. E que me enche de energia para seguir. Não sou uma super mulher. Mas queria dizer que não vou baixar a guarda. Muito obrigada por todo o apoio de vocês”, disse ela.

O filho do casal, Alezinho, presenciou a discussão que ocorreu no dia 11 de novembro. Depois, Hickmann registrou uma queixa contra o marido por agressão e violência em uma delegacia de Itu, no interior de São Paulo.