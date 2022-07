Teresa Santos diz que lado emocional foi o que mais pesou no reinado de miss

A psicóloga cearense Teresa Santos, de 24 anos, se despediu do trono de Miss Universo Brasil. Em seu reinado de cerca de oito meses, ela avalia que o saldo é positivo. “Enxergo esses meses com muita gratidão e felicidade em ter vivido tantos momentos incríveis e que me permitiram crescer como mulher e ser humano”, diz.

A loira acredita que conhecer estados e culturas do País foi um dos aspectos mais interessantes. A parte desafiadora, foi emocional: “O ponto mais difícil foi manter o psicológico bem em alguns momentos de pressão e autocobrança. Além disso, uma miss sempre é julgada, seja ao ganhar a coroa ou para suprir expectativas alheias”, explica.

Sobre seu desempenho no Miss Universo 2021, Teresa acredita que “tudo aconteceu como deveria” e é só gratidão. “O sentimento é de transformação. Sinto que a Teresa do começo era bem diferente da Teresa de hoje. Afinal, aprendemos muito em um ano! Costumo dizer que uma miss amadurece 10 anos em um, pois vive experiências únicas e transformadoras”, conta.

A 68ª edição do Miss Brasil 2022 seria realizada na noite desta terça-feira (19), em São Paulo. A eleita não havia sido definida até o fechamento desta edição.