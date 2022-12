Thaila Ayala relembra infância traumática e fala sobre maternidade

Aos 36 anos, a atriz e modelo, Thaila Ayala, revelou recentemente, que os meses de gestação do primeiro filho, Francisco, foram de profunda tristeza.

“A depressão na primeira gravidez foi muito forte... Hoje, com a terapia, muito disso vem sendo curado. No maternar acontece um grande mergulho na sua infância”, reflete ela, que é do interior de São Paulo.

Sua juventude foi marcada por violência, abusos e abandono. “Sofri alguns abusos que nunca nem falei. Abusos sexuais, de pessoas próximas”, conta.

“Vim de uma família muito pobre. Minha mãe trabalhou como empregada doméstica a vida toda. Eu comecei a trabalhar de babá com 13 anos”, recorda.

“Meu pai teve problema com álcool em algumas fases da vida e foi embora de casa muito cedo... Tive muitos traumas. Vi minha mãe sofrer muito”, afirma.

Casada com o ator Renato Goes, Thaila está grávida pela segunda vez. Teresa (o nome é em homenagem a uma das avós do ator), está prevista para chegar em abril. Com isso, a famosa adiou os planos de voltar a atuar e decidiu usar sua voz para ajudar outras mulheres sobre o que vem descobrindo da maternidade no podcast "Mil e Uma TrETAs".

“Dizem que nasce um bebê, nasce uma mãe. Não, não nasce. Quem dera fosse assim. É uma construção real, diária”, diz.