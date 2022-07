Thais Braz faz procedimento para acelerar crescimento dos fios

A ex-BBB Thais Braz, de 27 anos, passou por um procedimento nas entradas para acelerar o crescimento dos fios no local. Em março desse ano, ela passou por uma frontoplastia, cirurgia para diminuir dois centímetros do tamanho da sua testa.

“Vou fazer um microagulhamento onde eu falei que estava incomodada. Os cabelinhos estão nascendo, mas esse procedimento aqui é para acelerar o crescimento dos fios. Eu sempre tive minhas entradinhas, diminuí o tamanho de testa, mas as entradas continuaram”, informou ela pelas redes sociais.

Vinte dias após passar pela cirurgia de frontoplastia, ainda em março, Thais mostrou a cicatriz da cirurgia aos seguidores do Instagram. “Eu sofria com minha testa. Essa era minha insegurança. É triste eu vir pedir desculpa pela minha insegurança”, disse ela na época.



Recentemente, a goiana, que é natural de Luziânia também rebateu os boatos de crise com o namorado, Gui Napolitano.