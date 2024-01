Thais Fersoza rebate falas machistas de Maycon e bomba na web

O cozinheiro Maycon Cosmer foi o primeiro eliminado do BBB-24 (TV Globo/TV Anhanguera) e, em conversa com Thais Fersoza, recebeu uma bronca da atriz. Ela questionou o ex-brother a respeito de seus comentários sobre as roupas transparentes usadas por Yasmin Brunet.

“Ela é maravilhosa e pode usar o que ela quiser. Ela tem o direito de usar o que quiser. No lugar de fala, que você me permite, esse pensamento de que a mulher se veste para provocar o cara, para chamar atenção do cara, é tão antigo. Ela se veste para ela, ela tem que se vestir do jeito que ela quiser, se sentir bem, do jeito que é, a personalidade dela”, disse a esposa de Michel Teló.

“Ela não tem que se preocupar com o que ela tá usando porque isso vai atingir você de uma maneira. Isso é respeito”, completou ela.

Durante o confinamento, o catarinense disse ter receio de se aproximar da modelo por ser um homem casado. Visivelmente sem graça após levar o fecho de Fersoza, Maycon se defendeu dizendo que foi mal interpretado.

A fala de Thais bombou nas redes sociais. Os internautas enalteceram a atitude da famosa diante das falas machistas. “Sem perder a elegância Fersoza falou tudo que precisava ser dito”, disse um. “Thais não está para brincadeira, que continue assim”, disse outro.