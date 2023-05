Thalia Costa quer trazer título de Miss Brasil Model 2023 para Goiás

Nascida em Abadia de Goiás, Thalia Costa, de 24 anos, ganhou no início deste mês, o título de Miss Top Brasil Mundo, em Recife, e vai disputar nos dias 22, 23 e 24 de setembro, o Miss Brasil Model 2023, em São Paulo.

Thalia foi Miss Abadia de Goiás e Miss Goiás Model Simpatia, no ano passado, além de ser empossada como a Rainha do Rodeio de Abadia de Goiás em março deste ano.

Ganhadora de um título atrás do outro, a gata começou a carreira como modelo aos 18 anos, fazendo alguns trabalhos para lojas de vestuário da região da 44, em Goiânia. Depois teve a oportunidade de participar do Miss Tim, em 2021.

Deu tão certo, que Thalia decidiu investir pesado na carreira da moda. Atualmente, seu grande sonho é trazer o título de Miss Brasil Model para Goiás. O concurso será realizado no hotel Dain Planalto, localizado no centro da capital paulista.

No seu perfil no Instagram, que conta com mais de vinte mil seguidores, a loira costuma compartilhar sua rotina de treinos e sua alimentação balanceada.