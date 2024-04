Thalita Zampirolli é a nova rainha de bateria de escola no Espírito Santo

A modelo e empresária Thalita Zampirolli é a nova rainha de bateria da escola de samba capixaba Chegou o Que Faltava, em Vitória (ES), onde acontece o terceiro maior carnaval do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A agremiação fica localizada no bairro Goiabeiras, onde ocorre uma das maiores manifestações culturais, que é a Panela de Barro, mundialmente conhecida.

Thalita recebeu o convite do presidente da agremiação, Rafael Cavalieri, para brilhar à frente da bateria Ritmo Nervoso, dos mestres Jorginho e Alcino. Para a loira, o momento é de muita euforia por voltar a abrilhantar o carnaval de sua cidade natal.

“Eu amo o Espírito Santo, foi aqui nessa cidade, ainda criança, que eu curti os primeiros bloquinhos. Eu já me imaginava rainha de bateria, imitava a Globeleza, enchia meu corpo de tinta guache. Esse convite despertou milhares de boas lembranças em mim, mexeu muito comigo”, disse.

Além de estar presente no carnaval do Espírito Santo, Thalita já estuda propostas de escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo.

“Tenho recebido muitos convites e, com certeza, virá mais uma coroa”, adianta.