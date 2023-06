Thayla Lacerda tira cantor Rodolffo do time dos solteiros

Cantor e ex-BBB publicou cliques para lá de apaixonados com a jovem de 24 anos e movimentou as redes sociais Rodolffo não faz mais parte do time dos solteiros! O cantor sertanejo assumiu seu novo relacionamento com fotos cheias de romance compartilhadas em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 21 de junho.

A publicação feita por ele na rede social teve mais de 300 mil curtidas e quase 7 mil comentários. Dentre eles, o de Rafa Kalimann, ex-namorada de Rodolffo, que deixou seus emojis aplaudindo o novo casal.

Thayla Lacerda é influenciadora e tem 24 anos, completados em maio. Ela acumula quase 70 mil seguidores no Instagram e posta conteúdos sobre moda, beleza e seu estilo de vida. Entre fotos de biquíni, curtindo viagens e mostrando sua rotina de exercícios físicos, Thayla também compartilha os negócios da família: ela é dona de uma marca de produtos naturais.