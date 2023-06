Thaynara OG assume o rótulo de ‘solteira guerreira’

A influenciadora digital Thaynara OG, de 31 anos, assumiu o rótulo de “solteira guerreira”. A confissão aconteceu no podcast Posso Mandar Áudio?, de Dani Calabresa.

Com um currículo de peso, pois além de influenciadora, Thaynara é apresentadora, atriz, youtuber, advogada e embaixadora da Unicef Brasil, ela afirma estar difícil achar um amor. A gata, inclusive, relembrou um encontro com um homem que se achava a última bolacha do pacote.

Antes de ser famosa, a maranhense estava estudando para prestar concurso público. Mesmo assim, ela sempre arrumava um tempinho pra marcar encontros em aplicativos de relacionamento. Em uma ocasião, Thaynara “deu match” com um boy carioca e marcou um encontro.

“A primeira frase que eu soltei foi: ‘Boa noite’. Bastou eu falar e ele começou a rir. ‘Tu fala engraçado’ e ficou imitando. Aí já me subiu o ódio deste cão, porque eu odeio quem fica falando do meu sotaque, remendando de forma pejorativa”, recorda Thaynara OG.

E não parou por aí. Fissurado em dinheiro, o homem perguntou a marca do vestido que ela estava usando, quis ver seu pé pra conferir se sua unha estava feita, entre outras situações que ela contou no podcast.