Thaynara OG relembra trauma com cirurgia plástica

A influenciadora Thaynara OG, de 31 anos, relembrou sua cirurgia de lipoaspiração, traumática, que realizou em 2020 e quase a levou à morte. Durante uma entrevista ao podcast PodSempre, a apresentadora contou que foi internada e passou uma semana na UTI após o médico perfurar um vaso sanguíneo durante o procedimento.

“Quando eu subi para o quarto, o meu dreno estava jorrando sangue e, nas primeiras horas após a cirurgia, o médico não passou para conversar comigo, pois certamente estava em outra cirurgia. Quando ele foi me ver, eu já estava muito pálida, desfalecida”, explicou ela, que é natural de São Luís, no Maranhão.

Thaynara acrescentou que, após a visita de seu médico, a mãe dela abordou outro profissional para saber sobre o estado de saúde da filha. Após exames adicionais, ela foi transferida para a UTI e recebeu transfusão de sangue.

Além disso, a youtuber disse que sofreu com um pós-operatório delicado, que se estendeu por oito meses. “Eu acho que as pessoas precisam ter cuidado. Hoje, me arrependo de ter me colocado nessa situação”, finalizou.