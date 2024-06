Ticiane Pinheiro faz ensaio de sua coleção de lingerie

A apresentadora Ticiane Pinheiro surpreendeu nesta semana ao compartilhar fotos de um ensaio de lingerie. Em clima de Dia dos Namorados, a esposa do jornalista César Tralli postou os cliques arrasadores e não passou despercebida.



Usando vários modelos de roupa íntima de sua coleção, a loira surgiu deslumbrante e arrancou elogios dos internautas. A herdeira de Helô Pinheiro então chamou a atenção ao aparecer vestindo um look vermelho e outro preto e vinho.



“Bom dia. Gente, a minha coleção Tici Pinheiro de Dia dos Namorados está linda demais”, escreveu a famosa ao compartilhar as fotos belíssimas. Nos comentários, os internautas admiraram a musa, mãe de Rafaella Justus e Manuella.



A apresentadora completará 48 anos no domingo (16), mas já começou a comemorar. Nesta quinta-feira (13) a estrela reuniu suas amigas para um almoço especial em São Paulo com direito a bolo de aniversário sofisticado.