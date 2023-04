Tina, do BBB-23, fala sobre ser mãe solo, negra e estrangeira

Ex-participante do BBB -23, a angolona Tina Calamba, diz ser uma mãe muito rígida que, educa as pequenas Raquel e Alana para serem mulheres fortes. Por isso, a casa funciona como uma pequena comunidade onde todas se ajudam.

Eliminada ainda no início do reality, Tina sofreu críticas dentro e fora do jogo e afirma, que como mãe solo, negra e estrangeira já viveu muitos momentos difíceis: “Tenho que me provar 3 vezes mais para mostrar que eu posso e que eu estou dando conta!”.

Mesmo tendo duas gestações planejadas, ela conta que a maternidade é cheia de desafios. “Não tem manual de instrução! Apesar de ter tido a experiência do primeiro parto, o segundo tem outra personalidade, é tudo novo e isso foi bem desafiador”, filosofa.

Com as crianças de 7 e 4 anos de idade, Tina diz ter um bom diálogo sobre ancestralidade e a família na Angola, que pode estar distante fisicamente, mas nunca de alma. Ela tenta viajar com as crianças para a cidade natal ao menos uma vez por ano, além de ensiná-las seu dialeto.

“É difícil, elas dão risada, não entendem, mas eu pretendo forçar um pouco mais... A gente dança kuduro, quizomba, faz karaokê em casa, elas adoram as músicas!”, revela.