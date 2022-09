Tuane Dias celebra vitória no Miss Brasil Plus Size e incentiva mulheres

Aos 32 anos, a modelo goiana e criadora de conteúdo Tuane Dias celebrou a vitória no concurso Miss Brasil Plus Size, realizado em Maceió. Ela venceu na categoria Plus. Moradora de Nova Veneza, Tuane disse que o seu objetivo como miss é encorajar mulheres “fora do padrão” a não desistirem dos seus sonhos.

“Eu fiquei muito feliz de representar Goiás e também todas as mulheres que são ‘fora do padrão’. Quando eu ganhei, senti uma responsabilidade muito grande. O que eu mais quero é ‘levantar mulheres’ e passar essa mensagem de autoestima, para que elas não desistam dos seus sonhos”, disse a ruiva.

Como prêmio, a modelo goiana ganhou uma viagem de cruzeiro e um ingresso para o circuito de luxo, que ocorrerá no Rio de Janeiro.

Antes deste concurso, Tuane já era Miss Goiás. Ela conta que desde criança frequentava agências de moda. No entanto, foi só em 2016 que começou a atuar como modelo plus size.

“Eu estou aqui para falar que a gente pode usar o que a gente quiser, a gente pode conquistar o que quisermos, independente do nosso físico e isso é o que mais quero fazer como Miss Brasil Plus Size”, disse Tuane.