Valentina Herszage diz que está aprendendo com a blogueira Cris, de ‘Elas por Elas’

A atriz Valentina Herszage, de 25 anos, está no ar nas telinhas na pele da blogueira Cris, na novela "Elas por Elas" (TV Globo), filha da veterana Deborah Secco.

A personagem da trama das 18 horas é bem distante da vida real da artista. “Eu sei que ator adora dizer que os personagens são diferentes, mas a Cris é muito diferente mesmo. Eu sou uma pessoa muito mais discreta, sempre fui muita calma e nunca tive essa ansiedade de postar e ser vista”, conta. “Mas essa aproximação com o público tem sido muito legal”, acrescenta.

Herszage afirma que vem aprendendo com a personagem e, aos poucos, está se tornando mais ativa nas redes sociais: “Tem muita gente que fala ‘você devia postar mais, podia fazer mais dinheiro’, no passado eu sofri com isso. Agora, me sinto dona de mim, compartilho realmente porque quero.”

Valentina estreou na televisão em 2017, em "Pega Pega" e, de lá para cá, esteve no elenco de outros folhetins, além de interpretar Hebe Camargo na série "Hebe", de 2019. Além da atual novela, ela também pode ser vista na série "Fim" (Globoplay).

“Comecei com 15 anos... Sinto que fui construindo uma trajetória muito única e levando com muito amor e dedicação. Aos poucos vou pintando esse quadro”, reflete ela.