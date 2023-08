Valentina Sampaio vai desfilar no retorno da Victoria's Secret

A modelo Valentina Sampaio é mais um nome confirmado para o desfile de retorno da Victoria’s Secret que vai acontecer no próximo mês. Este é o primeiro desfile da marca desde 2018 e é feito para anunciar as novas coleções de lingeries.

A top cearense tem 26 anos e foi a primeira modelo transgênero a posar para a marca, em 2019. Mas os holofotes se abriram bem antes: em março de 2017, quando ela foi capa da Vogue Paris.

“Ser escolhida para fazer parte do “Victoria’s Secret World Tour”, como uma mulher trans, por quem eu sou como pessoa, é uma grande vitória, uma oportunidade e uma responsabilidade que abraço, de braços abertos. É um momento surreal para mim, foi muito especial, muito pessoal e, até mesmo, emocional”, afirmou Valentina.

Gisele Bündchen, Naomi Campbell e Adriana Lima, integram também o time de peso anunciado para o retorno da marca. As cenas da brasileira já foram filmadas, em Barcelona, na Espanha. O desfile deste ano vai ser feito em forma de documentário, que a gigante de lingeries lançará em parceria com a Amazon, no dia 26 de setembro, com exibição no Prime Video.