Valesca Popozuda diz que quase perdeu a perna após procedimento estético

A cantora, Valesca Popozuda, de 45 anos, leva a vida de maneira mais saudável atualmente, mas revelou que já passou por um problema grave após se submeter a um procedimento estético. A carioca contou que quase perdeu a perna ao realizar uma hidrolipo na região.

“Como tinha perna saradona, resolvi fazer uma hidrolipo na região. Eu quase fiquei sem perna. Fiquei um ano escondendo, porque fiquei com hematomas por causa da necrose”, relatou ela, em uma entrevista recente.

“Amava minhas pernas. Imagina o sofrimento de viver escondendo… Com o tempo, fui entendendo que não precisava me adequar a um padrão. Sou uma mulher de carne e osso. Tenho amor-próprio. Já tem tempo que não sofro mais com isso. Quero ser feliz”, completou a funkeira.

“Sofria muito com a busca de uma perfeição, para estar dentro do ‘padrão’. Naquela época, por ser desejada, eu tinha que estar bem. No carnaval, tinha que ter corpão saradão, barriga zero, sem gordura nenhuma, passar fome... Me olhava no espelho e chorava. Me machuquei muito por causa disso”, lamentou Valesca. Ela diz, que com o tempo passou a ter mais consciência corporal, o que a ajudou a lidar com as críticas e se aceitar.