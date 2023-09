Valesca Popozuda revela cuidados estéticos e rebate críticas

A cantora Valesca Popozuda completa 45 anos no dia 6 de outubro e revelou como cuida do seu corpo e como lida as críticas do público, principalmente nas redes sociais.

Vaidosa, a artista iniciou há algum tempo o processo de transição capilar. “Tirei o mega tem mais de um ano, então meu cabelo está bem mais escuro. Pros shows, a gente vai adaptando. Mas hoje eu tô com uma lacezinha (espécie de peruca) loira. Amo ser loira, mas preciso esperar meu cabelo se recuperar. É um processo difícil”, contou.

A carioca acrescentou ser adepta de diversos procedimentos estéticos: “Adoro fazer massagem, cuido do meu rosto, faço harmonização, a gente tem que ir cuidando da pele, do colágeno”.

“As pessoas estão aí pra criticar, mas acho que o fundamental é você se sentir bem. Se você está se sentindo bem, se você quer fazer, não dá pra se importar com o que as pessoas estão falando. Porque hoje em dia a internet está cheia de fiscais”, afirmou.

“Estou me lixando pro cancelamento, porque ninguém paga minhas contas. Se eu tiver mal, ninguém quer saber; se eu tiver feliz, também ninguém quer saber. Então, não vem me julgar. Só quero ser feliz”, concluiu ela, que foi vocalista do grupo Gaiola das Popozudas de 2000 a 2012.