Vanessa Lopes só quer saber de paz

A influenciadora digital e dançarina Vanessa Lopes é uma das confirmadas no grupo do camarote do Big Brother Brasil 24. A jovem, de 22 anos, tem uma rixa com outra sister que também está no reality: Yasmin Brunet. As duas tiveram um desentendimento exposto na web logo após Yasmin se separar do surfista

Gabriel Medina, com quem foi casada por um ano. Na época, Vanessa acabou apontada como pivô da separação por ter sido flagrada aos beijos com o atleta.

“Não bloqueei nem deixei de seguir ninguém porque não vejo necessidade disso, sabe? Não tenho raiva de ninguém e só quero ficar de fora de brigas”, afirmou a tiktoker na época. “Eu só realmente quero deixar isso para lá mesmo. Sou muito tranquila, odeio brigas e prefiro ficar na minha mesmo. Talvez me bloqueou, não sei. Mas tá tudo bem”, completou.

Vanessa Lopes tem mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 13 milhões no Instagram e 30 milhões no TikTok. Nascida em Brasília e criada no Recife (PE), Vanessa sempre foi ligada às artes e aos esportes. Por hobby, começou a gravar vídeos dançando aos 13 anos.