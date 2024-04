Victoria Beckham completa 50 anos e reúne Spice Girls

A celebração dos 50 anos de Victoria Beckham juntou as Spice Girls novamente. Em vídeo registrado pelo marido da aniversariante, o ex-jogador de futebol David Beckham, as cinco cantoras aparecem juntas, cantando e dançando um dos hits do grupo.

Em um momento marcante no karaokê, as cinco foram vistas cantando juntas o sucesso "Stop", de 1997. Elas também pareciam se lembrar da coreografia da música, como se o tempo não tivesse passado.

Elas não eram vistas todas juntas desde 2012. “Olha só”, escreveu o ex-jogador de futebol na legenda da postagem, curtida por mais de um milhão de pessoas. “A melhor noite de todas! Feliz aniversário para mim! Amo muito todos vocês!”, comentou Victoria na publicação.

A estilista, mais conhecida como Posh Spice, celebrou seus 50 anos com uma festa luxuosa em Londres, na qual suas ex-colegas, Mel B, Melanie C, Emma Bunton, Geri Halliwell e Victoria no clube Oswald’s, no centro da capital da Inglaterra.

A girl band ficou junta de 1994 até 2000 e depois ensaiou um retorno entre 2007 e 2008. Mas a última apresentação ocorreu em 2012.