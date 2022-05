Victoria Rossetti afirma que visibilidade com novela a assusta

Aos 23 anos, a atriz Victoria Rossetti encara o desafio de estrear sua primeira novela na TV e, de cara, no horário nobre. Ela interpreta a intensa Nayara em "Pantanal" (Globo). Apesar de gostar da atenção e abordagens na rua, a atriz afirma que a experiência é um tanto intimidadora.

Na trama, ela vive uma jovem impetuosa que se aproxima da influenciadora Madeleine (Karine Teles) na tentativa de ficar com seu filho, Jove (Jesuíta Barbosa). Mas a desilusão vem em dose dupla com a rejeição do jovem e o afastamento de sua então mentora. Como resultado, Nayara decide se afastar das redes sociais e tomar as rédeas de sua vida.

Antes da novela, Victoria participou por dez anos do circo de sua escola – entre os 9 e 19 anos – e esteve na série "Psi" (HBO), aos 17. Mas foi sua estreia na TV, potencializada pelas redes sociais, que lhe colocou no patamar de sucesso. “É uma coisa estranha. Estava vivendo normalmente, anônima, e de repente chega uma visibilidade muito grande”, diz.

“É um pouco intimidador, apesar de eu gostar bastante. Mas são muito dolorosos os comentários na internet”, afirma.