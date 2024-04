Viih Tube anuncia segunda gestação

Os influenciadores e ex-BBB’s, Viih Tube e Eliezer participaram do "Mais Você", com Ana Maria Braga, nesta segunda-feira (29). Antes do início do matinal, durante o intervalo da programação, o casal adiantou que contaria uma novidade “boa” para o público. E ela veio: os dois estão à espera do segundo filho.

Ana Maria disse que Lua, a primeira filha do casal, estava presente de olho na mamãe. E relembrou o momento em que Viih Tube mostrou o rostinho da filha no programa, no ano passado. E foi com ela que os dois anunciaram a novidade. “Ela foi promovida à irmã mais velha!”, disseram.

Fofíssima, Lua vestia uma camisa com os dizeres: “Promovida à irmã mais velha” nas cores azul e rosa, já que Viih e Eliezer ainda não sabem o sexo do bebê. Ana Maria fez questão de parabenizar a mamãe e acariciar a barriga da youtuber.

“Chega em novembro. A gente está com 12 semanas”, contou Viih, que garantiu que fará um chá revelação para contar o sexo da criança.

“Mas estou bem traumatizada. Vai ser só com a família”, disse Viih, que transmitiu o chá revelação da Lua online, em 2022.