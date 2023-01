Viih Tube revela que perdeu a libido por causa da gravidez

Aos 22 anos, Viih Tube vem assimilando as mudanças que a gestação de Lua, sua primeira filha com Eliezer, causou em seu corpo. Ela revelou, em recentes entrevistas, que a oscilação de libido, principalmente a falta dela, foi uma das mais sentidas. E a influenciadora assume que teve vergonha de discutir essa questão com o namorado.

“A verdade é que é uma loucura”, afirma a paulista, natural de Sorocaba, sobre a oscilação do apetite sexual. “No começo eu pensava muito em sexo, mas tem horas que você só quer deitar na cama, dormir e ponto final”, diz.

Ela conta que outros sintomas a inibiram, como as dores no nervo ciático. “Isso acaba fazendo com que você fique mais insegura”, assume.

No início da gestação, Viih teve receio de falar sobre a situação com o parceiro. “No começo, tinha muito medo de me abrir para ele, porque nós éramos ficantes... a gente tinha essa conexão sexual”, afirma. “Foi ótimo ter me aberto com ele. Deu um alívio”, acrescenta a ex-participante do BBB.