Viih Tube revela sofrimento com dieta após dar à luz

Viih Tube, de 23 anos, admitiu em vídeo publicado nos stories do Instagram que enfrenta dificuldades para lidar com a sua nova dieta. A youtuber vem fazendo processo de emagrecimento desde que deu à luz Lua Di Felice, sua primeira filha com o ex-BBB Eliezer. A bebê está atualmente com 5 meses de vida.

Nas imagens, Viih Tube mostra seu pote com frutas. “Minha mãe trouxe um whey que parece flocos de sorvete. Vou comer iludida pensando que é sorvete”, disse ela.

Em seguida, admitiu suas dificuldades. “Estou só o pó da rabiola. É assim comigo, você tem que me enganar para eu comer. ‘Ai Viih, você está amando fazer dieta?’, e eu respondo: ‘Estou amando, é uma delícia fazer dieta’. E nessas duas últimas semanas trabalhei tanto, que se dizer que fiz dieta, estarei mentindo. Comi até lanche. Usei um apelo emocional”, contou.

Recentemente, a filha de Viih Tube - mesmo não tendo sequer 1 ano de idade, ganhou uma brinquedoteca. O espaço foi instalado na casa da avó materna, Viviane Di Felice. O espaço conta com uma cozinha interativa, onde todas as portas se abrem e o cooktop é iluminado.