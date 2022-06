Viih Tube sofreu para se reerguer após ser ‘cancelada’ na internet

Não foi fácil para a atriz e youtuber Viih Tube, de 21 anos, virar essa pessoa bem resolvida e desinibida em frente às câmeras. Em 2016, Viih era uma adolescente de 15 anos quando postou um vídeo no Snapchat em que aparecia cuspindo na boca do seu gato, que estava dormindo.

A internet não perdoou. Ela foi cancelada mesmo depois de pedir desculpas. “Vivi meu cancelamento, e isso me mudou para o resto da vida. Entrei em uma caixinha com medo de tudo. Para sair dela, demorou anos”, diz ela, que tem mais de 23 milhões de seguidores só no Instagram. É mais que o dobro de toda a população de Portugal.

Ela ganhou repercussão nacional após participar da 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), e diz que decidiu participar do reality para apresentar ao país sua versão “mais verdadeira”.

“Sofri muito para conseguir voltar a ser eu. A gente só ama o que faz quando está feliz, e eu não estava”, afirma ela, que está no elenco da comédia "Doce Família". Viih interpreta Babi, irmã da protagonista Tamara, personagem de Mariana Xavier, e diz que fazer a comédia foi uma experiência diferente, com o bônus de uma agradável surpresa. “Eu não achava que eu poderia ser engraçada!”, diz a influenciadora e atriz.