Virgínia Fonseca diz não ostentar nas redes sociais

A empresária e influenciadora digital Virgínia Fonseca, de 24 anos, rebateu as críticas sobre suposta ostentação de sua fortuna. A mulher do cantor Zé Felipe contou que não gosta de ser vista como uma pessoa que esbanja dinheiro comprando tudo.

“Às vezes, as pessoas têm a ideia de que eu ostento muito, e eu acredito que não seja verdade. Eu uso o que gosto. Se eu gosto, vou lá e compro, não interessa o valor, não interessa nada. Uso o que faz eu me sentir bem”, disse.

Ela acrescentou que tenta não ver as críticas, pois com a enxurrada que recebeu após o lançamento da sua base, desenvolveu alopecia. “Antes eu ficava muito mal, mas hoje já entendi que é mais sobre as pessoas do que sobre mim. Não tem como agradar todo mundo, é impossível. O que eu vou fazer para agradar uma pessoa não vai agradar outra”, concluiu a loira, que tem mais de 44 milhões de seguidores só no Instagram.

“Eu exponho minha vida 24 horas. Sempre sou 100% sincera e transparente”, disse a mãe de Maria Flor e Maria Alice.