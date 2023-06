Virgínia Fonseca sugere que quer engravidar mais uma vez

A influenciadora Virginia Fonseca, de 24 anos, falou sobre os planos de aumentar a família. Mãe de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de sete meses, de seu casamento com o cantor Zé Felipe, de 25, ela deu a entender que já está planejando ter mais um bebê.

“Já adianto que o meu chip contraceptivo já venceu. Então, quando Deus quiser vem”, declarou a loira ao responder perguntas em seu canal no YouTube.

Ela também aproveitou o vídeo para comentar a relação de Maria Alice com a caçula. “Ela sentia mais ciúme antes, hoje é um pouco mais apegada à avó (Poliana)”, contou.

Recentemente, a famosa e o maridão desembolsaram uma grana para a comemoração do aniversário da filha mais velha. Eles mostraram alguns detalhes do festão em suas redes sociais. Com uma decoração especial em rosa e branco, a festa foi temática de unicórnio, com direito a bolo de três andares, brinquedos gigantes e atividades diferenciadas para a criançada.