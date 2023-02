Viviane Araújo revela que fez detox para retomar a boa forma

A atriz Viviane Araújo, 47, contou como fez para recuperar o corpaço cinco meses após o nascimento de Joaquim, fruto de seu casamento com Guilherme Militão. “Vou contar meu segredo de emagrecimento. Vocês estão me perguntando muito desde o último ensaio técnico, como estou conseguindo perder peso. Como vocês sabem, principalmente as mamães de plantão, depois que temos filho, não é tão fácil assim recuperar o corpo de antes”, iniciou Viviane, na legenda de um post no Instagram.

Ela revela que contratou a consultora fitness Vanessa Rangeli para montar uma dieta personalizada pós-parto. Assim, começou um detox para emagrecer. “Por isso, tive que voltar com ela, que sempre me ajudou a secar daquele jeito que eu gosto”, explicou a beldade, referindo-se a Vanessa. “E esse é o motivo que me fez emagrecer principalmente nesses últimos dias. E é o segredo que faço, há muitos anos para secar antes do carnaval.”

Na madrugada deste domingo (18), Viviane voltou a desfilar em São Paulo pela Mancha Verde. Em abril do ano passado, a atriz estava grávida de cinco meses e optou por desfilar apenas no Rio de Janeiro, como madrinha de bateria do Salgueiro.