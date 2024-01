Wanessa Camargo é vegana, e dieta no ‘BBB’ preocupa cantora

A 24ª edição do Big Brother Brasil estreou nesta segunda-feira na TV Globo. Integrante do Camarote, Wanessa Camargo, de 41 anos, já tem uma forte torcida e foi considerada uma das preferidas para possivelmente levar o prêmio final, que pode chegar a R$ 3 milhões.

O que muitos não sabem é que a filha de Zezé Di Camargo e Zilu já tem uma fortuna milionária, fora sua carreira musical. Segundo a People With Money, o patrimônio de Wanessa gira em torno de R$ 185 milhões.

O veículo ainda afirma que a artista tem propriedades imobiliárias, é dona de vários restaurantes e comanda um time de futebol, os Anjos de Goiânia. Wanessa também tem a própria marca de vodca, entrou no mercado com um perfume e possui uma grife de roupas.

Atualmente, a artista namora o ator Dado Dolabella e é adepta do veganismo, ou seja, não se alimenta de nenhum alimento derivado de animais. A restrição não se dá apenas na sua dieta. Wanessa também prega um estilo de vida que inclui não usar roupas que tenham origem animal, como o couro, nem usar produtos testados com animais. Dentro do reality show, a cantora já confidenciou estar preocupada com sua dieta, pois assumiu ficar muito irritada quando está com fome.