Wanessa Camargo diz que separação foi decisão sua

No programa De Frente Com Blogueirinha, no YouTube, que participou na segunda-feira (4), Wanessa Camargo abriu o coração ao comentar sobre o final do seu casamento com o empresário Marcus Buaiz. Eles ficaram casados durante 17 anos e tiveram dois filhos juntos.



Ela foi questionada: “Você que decidiu separar?”, perguntou Blogueirinha. A artista confirmou. “Cara, foi”, disse sem muitos rodeios. A cantora explicou que chegou a escrever uma música para canalizar o que sentiu na época. “Nessa música [Não Devo Nada] eu falo que partiu de mim. Foi muito doloroso, porque eu tenho muito carinho pelo pai dos meus filhos, eu tenho muita gratidão, mas eu precisava me encontrar, me buscar”, declarou Wanessa.



Ela ainda disse que tem consciência das dificuldades que as mulheres enfrentam quando tomam esse tipo de decisão. “(a música) fala justamente desse julgamento de quando a gente se separa e é uma decisão nossa, eu ouvia muito julgamento”, disse.