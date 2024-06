Wanessa Camargo diz que sofreu com bulimia

Wanessa Camargo, de 41 anos, foi uma garota famosa nos anos 2000, e isso significa que sofreu pressões psicológicas para ser magra. A cantora contou que desenvolveu transtornos alimentares ao longo da carreira.



“Existia uma pressão do mercado com cantoras adolescentes, exigiam a entrega de um corpo perfeito. Infelizmente, fui para esse caminho”, disse em entrevista ao jornal Extra. “A bulimia me deixou marcas. Tenho refluxo, por exemplo. Fui machucando minha garganta, e isso poderia prejudicar para sempre meu canto, que é o que mais amo fazer”.



Ela contou que o alerta veio nas sessões de terapia e com a gestação “Com a primeira gravidez, eu tive outra mudança de pensamento: vou querer emagrecer logo esses quilos ou ter saúde para amamentar meu filho e fornecer todos os nutrientes de que ele precisa? Claro que foi a segunda opção”.



Wanessa disse que hoje está curada, mas não deixa de estar vigilante com a alimentação: “Ter virado vegana me ajudou também. Mudou minha relação com a comida. Como muito mais, sou saudável e vivo em equilíbrio”.