Wanessa Camargo lança nova música, diz assumir seus erros e quer melhorar

A cantora Wanessa Camargo, de 43 anos, lançou uma nova música na terça-feira (16). O lançamento de 'Caça Like" aconteceu pouco antes do início da final do 'Big Brother Brasil 2014' - reality do qual foi expulsa por agressão.

A artista goiana falou nas redes sociais que está vivendo um “processo de afrobetização”. “Ao sair do BBB, fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida. Foi assim que iniciei meu processo de afrobetização”, escreveu a filha de Zezé Di Camargo.

“Me refaço enquanto pessoa e artista, e 'Caça Like' vem nessa toada, enquanto manifesto para o linchamento virtual sem a possibilidade de troca”, acrescentou.

“Reconheço minhas falas e atitudes, mas acredito em uma reconstrução por meio do diálogo. Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Wanessa: imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história”, concluiu.