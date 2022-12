Xuxa celebra volta ao cinema, após 14 anos

Após um hiato de 14 anos, Xuxa Meneghel, de 59 anos, está de volta aos cinemas. A atriz e apresentadora fará parte de "Uma Fada Veio Me Visitar", adaptação do livro de Thalita Rebouças. No elenco da produção a eterna rainha dos baixinhos atua ao lado da atriz estreante Antonia Périssé, de 16 anos, filha de Heloísa Périssé.

“Eu estou livre, leve, solta, feliz! Estou com a sensação de missão cumprida”, disse a loira.

“As pessoas me cobravam esse retorno. Quando a Thalita me fez a proposta do filme, a fada vivia nos anos 60. Mas eu falei que as pessoas iam gostar mais de me ver nos anos 80, e ela concordou. Então casou a vontade dela com a minha”, completa.

No filme, Xuxa faz uma viagem à década de 1980, a mais marcante de sua trajetória. Em cena, ela dá vida a ícones da época, como Boy George, She-Ra, Madonna, Cindy Lauper e até Angélica.

“A fada dorme com 35 anos e volta com a minha idade. Então estou fazendo uma fada de 60 anos. Peço respeito às minhas rugas e a minha história”, brinca a mãe de Sasha.